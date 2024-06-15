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IRON MAIDEN☆アイアンメイデン ☆リアクション☆super7☆新品
商品番号 C39679314268
商品名

IRON MAIDEN☆アイアンメイデン ☆リアクション☆super7☆新品
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,143 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイアンメイデンのスーパー7のフィギュア2個セットです。ソルジャー・エディーとキラー・エディーです。新品未開封ですが、細かい点が気になる方はご遠慮ください。trooperkillersトルーパーキラーズアイアン・メイデンIRONMAIDENリアクションスーパー7super7#アイアンメイデン#ironmaiden
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