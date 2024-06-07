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ファイナルファンタジー14 HEAVENSWARD ドラゴンマウント
商品番号 B54126783181
商品名

ファイナルファンタジー14 HEAVENSWARD ドラゴンマウント
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジー14蒼天のイシュガルド　HEAVENSWARDドラゴンマウントフィギュア初回限定版の特典フィギュアです。箱のまま飾っていましたドラゴンの造形としてカッコ良く、バハムートの隣に並べていましたコレクション整理のため出品します人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーFF14FFXIIII
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