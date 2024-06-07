ファイナルファンタジー14 HEAVENSWARD ドラゴンマウント

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商品詳細
ファイナルファンタジー14蒼天のイシュガルド HEAVENSWARDドラゴンマウントフィギュア初回限定版の特典フィギュアです。箱のまま飾っていましたドラゴンの造形としてカッコ良く、バハムートの隣に並べていましたコレクション整理のため出品します人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーFF14FFXIIII
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