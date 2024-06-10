矢沢永吉 スペシャルビーチタオル　2002

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商品詳細
30周年記念THEDAY2002年9月14日THEDAY東京スタジアムのスペシャルビーチタオルです。ライブで数回使用し、クリーニング後自宅にて保管していました。全体的には目立った傷や汚れはありませんが、中古品であることをご理解いただける方でお願い致します。
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