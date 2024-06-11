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Maxtone トランペット
商品番号 O41766027945
商品名

Maxtone トランペット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Maxtone製のトランペットになります。かなり前から家にあり誰も使っていなかった楽器なのですが2ヶ月に1回ほどオイルさしたり管を掃除したりしていたのでかなり綺麗な状態だとおもいます。落としたりもしてないので目立った凹みはありません。オイルとマウスピースもおまけ程度でお付けします。できるだけ早い取引を心がけるために入金された翌日までには発送行います！よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/rebellion784178.html
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