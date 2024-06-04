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大型 銅獅子 玉乗 置物 c536
商品番号 G42660873129
商品名

大型 銅獅子 玉乗 置物 c536
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 15,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玉乗銅獅子置物です。サイズは横約53.2cm高さ約47.2cm奥行21.0cmの大型の玉乗り獅子です。素人採寸にてご参考まで。古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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大型 銅獅子 玉乗 置物 c536 | hartwellspremium.com
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