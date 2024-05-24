【心の扉】　渡辺あきお　ミクスドメディア

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この商品を見ていただきありがとうございます♪作家名:渡辺あきお作品タイトル:【心の扉】プリントNO.:458ofS800サイズPAPERSIZE/200×200mmIMAGESIZE/103×110mm●注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。購入前に、必ずプロフをご覧ください。また、即購入可能です。購入確認のコメントを頂いても、返信はしませんので、ご理解お願いいたします。基本的に返品はお断りさせていただいておりますので、気になることがございましたらご納得いただいてからご購入をお願いいたします。※細心の注意を払っておりますが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。(犬・猫・喫煙者はいません)