最高級プロ用トリプルオカリナAC管　フォーカリンク（中国名：風雅）　超・蝶美しい

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フォーカリンクの超・蝶美しいトリプルオカリナアルトC管。音質もそれぞれの管の繋がりもよく気持ち良く吹けます。フォーカリンクは台湾生産と思っている方多いですが産地は中国。浙江省に世界一の大きな工場があります。焼き物のことチャイナって呼ぶくらい中国の陶器品質は高いです。大沢聡のスタジオフィアートシリーズはここのOEMですよ。フォーカリンク＝風雅（中国名フェンヤ）オカリナの様々なご質問にもお答えできるのでお気軽にお尋ねください。掃除棒等画像のものが一式付属します。他の通販サイトでも販売しております。落札の際は予め他店の出品停止しますのでまずはお知らせください。諸経費負担いただければ返品のご相談も受け付けます。静岡県熱海市です。試奏可なので吹きに来てください。当方オカリナ講師もやっています。販売後のサポート講師の紹介なども行っています。最近判明したことですが当方の画像などを盗用し1/3の価格で販売しているサイトがありますがこれは詐欺の疑いがありますのでご注意下さい。