CBK44 池田秀郎「パンジーのある静物」油彩画額装 F8号 直筆 サイン

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆【作品名】パンジーのある静物【画家】池田秀郎(HideroIkeda)1952年-広島県に生まれる。1975年美術大学（油絵専攻）卒業後、象元会会員になる。花やバイオリン等の静物画が有名で、色彩がとても鮮やか。油絵の他、ペーパークラフト、個展絵画研究、ミックスプリント（印刷と水彩の混合技法）などを制作する。【額寸】幅約65.4cm×57.8cm奥行約5cm【画寸】幅約45.7cm×38cm【状態】作品に剥落。額(ガラス入)にキズやヨゴレ等の経年劣化がございます。写真にてご確認をお願い致します。※真作保証の表記の無いものは、そういった機会が無く未鑑定ですので個人の判断で御願い致します。#油彩画#額装#日本画#水彩画#リトグラフ#絵画#版画#シルクスクリーン#作家#芸術#美術品#静止画#抽象画#画家#インテリア#キャンバス#アート#骨董品#古玩



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