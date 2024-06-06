BTS うちわ ジョングク 公式

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商品詳細
btsうちわジョングク公式です。自宅に袋に入れたまま飾ってました。袋に画ビョウの穴がありますがうちわは綺麗です。袋は汚れあります。BTSRMJINSUGAJーHOPEJIMINVJUNGKOOKアールエムナムジュンジンシュガユンギジェイホープホソクジミンブイヴィテテテヒョンジョングク
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