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シロナ エクストラバトルの日 エクバシロナ 4枚セット
商品番号 G44827687119
商品名

シロナ エクストラバトルの日 エクバシロナ 4枚セット
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングルポケモンカード2年前のエクストラバトルの賞品です発送の際は折れ対策をして発送致します種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)
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