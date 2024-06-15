【高音質】OYAIDE オヤイデ PA-02 V2/1.0mペア

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ご覧頂き誠にありがとうございます。【高音質】OYAIDEオヤイデPA-02XLRV2/1.0mペアになります。累計15万メートル以上のベストセラーモニターケーブル、スピード感がありフラットで色付けのない高品位なケーブルです。解像度が高くモニター、ミックスダウン、マスタリングに最適です。●ハンダには鉛を使わず、S/N比に優れたOYAIDESS-47銀ハンダを使用。新品ですと1本\\6,000弱しますのでこの機会に是非♪プラグ、長さや本数調整出来ます。◾️プラグ変更出来ます。(ご相談ください)NEUTRIK(シルバーF)NC3FXXNEUTRIK(シルバーM)NC3MXXNEUTRIK(ブラックF)NC3FXX-BNEUTRIK(ブラックM)NC3MXX-B◾️純正採用端子SWITCHCRAFTAAA3FPBSWITCHCRAFTAAA3MPBZお気軽にご相談ください^-^★ご確認事項※価格を抑える為簡易梱包【ネコポス】発送予定になります。+¥280で宅急便変更出来ます。※土日、祝日、オーダーの場合お時間頂く場合がございます。※ケーブルは太く硬い為、取回し等ご購入前に必ずご確認くださいませ。無理に接続すると機器の破損、またはコネクタ等破損の恐れがあります。補償致し兼ねますので予めご了承くださいませ。〜ネットより抜粋〜●レコーディング、ミキシング、さらにマスタリングまで、すべてを高い次元で表現するNewStandardケーブル●音楽制作に必要な音は、無駄な色づけとしての明るさによる聴こえの良い音ではなく、音の輪郭や前後感、空間やリバーブの減衰スピードなどをストレスなくモニターできる正確さです。●このように多岐に渡って求められる、音楽制作に必要な正確性に、精密導体\"102SSC\"を搭載したPA-02V2seriesが応えます。●コアとなる導体に精密導体“102SSC\"を搭載しています。●精密導体“102SSC\"はリサイクル銅を含まないバージン銅。#オーディオインターフェース#アンプシミュレータ #モニタースピーカー#バランスケーブル #YAMAHAMSP#pk#pkXLR37