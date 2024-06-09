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- 未使用！矢沢永吉 トラベルグッズ ゴールドミラー ミニタオル セット！
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商品詳細
かなり前に購入したトラベルグッズです。※全て未使用☆トラベルポーチ撮影の為に開封しました。トラベルポーチの中には、詰め替え用のボトル、YAZAWAシールが入ってます。☆ゴールドミラー…未開封です。クロシェットミラー☆箱入りミニタオル…箱に少々の難あり。以上、3点セットでの出品です。バラ売りしません。いずれも経年の劣化がありますので、神経質な方は購入をお控えください。宅急便コンパクトで発送します。#矢沢永吉#永ちゃん#YAZAWA#トラベルグッズ#トラベルポーチ#クロシェットミラー#ゴールド#ミニタオル#旅行セット#永ちゃんグッズ#ゴールドミラー#ケース付きミラー#ハンドミラー
http://narcologia.ru/goods/subtropical938201.html
http://narcologia.ru/goods/competitive123981.html
http://narcologia.ru/goods/assessor385303.html
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