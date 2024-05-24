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ポケモンカードゲーム トリプレットビード 未開封box シュリンク付き
商品番号 W14749482216
商品名

ポケモンカードゲーム トリプレットビード 未開封box シュリンク付き
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　トリプレットビート1BOXシュリンク付き新品未開封ポケモンセンターオンラインにて購入しました。未開封のため、中身での評価等はご遠慮頂きます。すり替え防止のため購入後のキャンセル、返品はお受けできません。以上のことをご理解ある方のみ購入お願いします。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)パックシングル...ボックス(box)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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