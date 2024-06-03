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DAC クラリネットケース　ハードケース
商品番号 V42089533053
商品名

DAC クラリネットケース　ハードケース
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,963 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古のクラリネットを購入した際に付属でついてきました。他のケースを購入しましたので出品します。外側ケースの内側にはA4の書類も入るようになっています。
http://narcologia.ru/goods/passionate359313.html
http://narcologia.ru/goods/approximate93320.html
http://narcologia.ru/goods/update102395.html
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