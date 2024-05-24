0.1gの誤算 河村友雪 サイン入りチェキ

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商品詳細
2021年9月19日に渋谷O-EASTで行われました緑川裕宇さんの生誕ワンマン物販でのおトクパックの中に入っている、ランダムサイン入り当日チェキになります。購入後は持ち歩き等はせずに、大切に保管しておりました。
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