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0.1gの誤算 河村友雪 サイン入りチェキ
商品番号 K25195097922
商品名

0.1gの誤算 河村友雪 サイン入りチェキ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 7,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年9月19日に渋谷O-EASTで行われました緑川裕宇さんの生誕ワンマン物販でのおトクパックの中に入っている、ランダムサイン入り当日チェキになります。購入後は持ち歩き等はせずに、大切に保管しておりました。
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