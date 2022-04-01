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CLASSI PRO クラシックプロ エレキギター•アコギスタンド
商品番号 S92960362056
商品名

CLASSI PRO クラシックプロ エレキギター•アコギスタンド
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年に新品購入したClassicProのギタースタンドです。•エレキギターの場合は4本•アコギの場合3本収納可能なギタースタンドです。保存期間が長く、あまり使用しなかったため、比較的綺麗な状態ですが細かな傷はあります。可能な範囲で分解して発送いたします。
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