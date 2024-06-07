【訳あり】Scoop creation works ST57

ScoopcreationworksのST57です。ストラトキャスタータイプのヘビーエイジドになります。色々と訳ありギターを大事に弾いておりましたが、別ギターをメインにしてからタンスの肥やしとなっていましたので、ひとまず出品することとしました。訳あり点を以下に書きます。・ネックの3フレット付近にぶつけて欠けたのを接着剤でくっつけた箇所があります。（写真3枚目）・別ピックガードを取り付けるために、ネジ穴を適当な木材で埋めた後に無理やりネジ穴を開けた後があります。現在はもとのピックガードに戻しています。・別ピックガードを取り付けた際にネックの一部の塗装が完全に剥がれています（写真5枚目）フレットは素人目で残り7〜8割程度と思います。メイプル指板の塗装は、演奏によって当初のエイジドより少し剥がれが進んでいます。サウンドは素晴らしいです。購入する時はFenderCSと比較してこちらを選びました。販売は急いでおりませんが、価格交渉は受け付けますので、興味のある方はぜひコメント下さい。なお、購入されてから梱包材など準備しますので、発送まで1週間程度頂きます。もちろん、あらかじめ購入前に梱包座を取り寄せることも出来ますので、希望される方はコメントをお願いします。塗装…ニトロセルロースラッカーハードケース付き（それなりに擦りキズが付いています）タイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッド



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