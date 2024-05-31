LIZ LISA サンリオ マイメロ リズメロ マスコット チャーム

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商品詳細
リズリサSANRIOマイメロディマスコットチャームおちょぼ口に頬に手を当ててるマイメロちゃんがすごく可愛いです。タグ付き、未使用品、袋のまま保管、目立つような難点は見当たりませんが、初期不良等あるかもしれません。また、見落とし等あるかもしれませんので、少しでも気にされる方はご遠慮くださいませ。素人判断\u0026保管になりますので、ご理解頂ける方のみ、ご購入を宜しくお願い致します。※こちら長期保管の為、経年劣化が見られる箇所があるかもしれませんので、その点をご了承の上、ご検討くださいませ。発送につきましては、発送日を調整する為、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますので、何卒、ご了承下さいませ。即購入OKです。カラー...ピンク
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