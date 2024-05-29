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AKG C214 コンデンサーマイク
商品番号 H95624638398
商品名

AKG C214 コンデンサーマイク
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイク、専用ハードケース、ショックマウント、マイクケーブル、画像の物が全てです。オススメのコンデンサーマイクです。ケース、本体美品です。C214C214C414C414AT4050AT4050AT4047種類...マイク
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