ロックマンエグゼ　カードダスカードガムver 6枚セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ロックマンエグゼのカード、カードガムverの6枚セットになります。中古品ですが、比較的綺麗な状態だと思います。素人保管のため、四隅の状態や細かなすれなど、人によっては気になるところがある可能性があります。その旨、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。神経質な方、気になる方は購入をお控えください。また、購入後の返品はお受けできませんのでご理解ください。その他、商品に多少のキズがあった場合にはご了承ください。rockmanカプコン CAPCOMBANDAIバンダイ カードゲーム ロックマンexe
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