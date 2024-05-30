【リズムマシン】BOSS DB-90【9V電池\u0026説明書付】

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リズムマシンBOSSDB-90数年前に購入しましたがあまり使用せずに保管していました。状態はとても良いと思います。動作確認済みです。動作確認で使用しました9V電池も付属いたしますのですぐに使用可能です。メトロノームやドラム音色でリズムの練習やライブでのテンポ確認など様々な使用方法があります。アンプシミュレーター機能もあるためギタリストやベーシストもリズムトレーニングが可能になります。〜製品説明〜主な特徴◎バックライト付き大型LCDパネル、視認性の良い振り子式のテンポ表示◎PCM方式によるカウント音に加え、ドラム音色も内蔵メトロノーム音色は、PCM方式による高音質のカウント音に加えて、ヒューマン・ボイス、さらにドラムの音色も内蔵しています。◎ノート・ミキシング機能4種類のリズムとアクセントの音量を調節し、簡単にオリジナルのメトロノーム・スタイルを作成できます。◎ループ・プレイ機能メモリーされたメトロノームの設定を順番に呼び出し、指定された回数を次々と再生させることができます。自由にリズムを組み合わせた練習や、変則リズムの練習が可能です。◎アンプ・シミュレーター機能ギターやペースを直接接続できるインプット端子を装備し、メトロノームに合わせたリズム・トレーニングが可能です。本体にはアンプ・シミュレーターが内蔵されており、簡易モニター・アンプとしても使用可能です。◎個人練習に最適なリズム・コーチ機能を搭載トリガー・パッドや本体内蔵マイクを使用して、効果的なリズム・トレーニングが行えるリズムコーチ機能を搭載しています。#BOSS#DB_90#リズムマシン#メトロノーム#ライブ#バンド#アンプシミュレーター