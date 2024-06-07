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【新品未使用】ステッドラー製、水彩色鉛筆24色のオールインワンセット
商品番号 H54091068786
商品名

【新品未使用】ステッドラー製、水彩色鉛筆24色のオールインワンセット
ブランド名 ステッドラー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ステッドラー製（STAEDTLER）　水彩色鉛筆24色のオールインワンセット　「カラトアートパッケージ」■商品情報（ネットにて検索）↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓■製品仕様商品名：カラトアートパッケージ価格(税込)：￥9,680■製品特徴・野村重存先生監修「カラトアートパッケージ」・色鉛筆としても、水彩色鉛筆としても楽しめるカラトアクェレル水彩色鉛筆24色セットを中心にセレクトしました・オリジナルのスケッチブック、ロゴ入りポーチは限定アイテムです↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑○新品未使用品です。○素人の室内通常保管です。○返品交換はご遠慮ください。○即購入、無言購入OKです。　（コメント中でも購入頂いた方が優先）★写真追加が必要であればコメントください。　別角度から撮影します。絵画の種類···水彩画主な画材···色鉛筆
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