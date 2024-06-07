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薩摩 錦江窯 野崎錦正 作 茶碗 共布 共箱 栞 茶道具 茶器 抹茶碗 美品
商品番号 V86412224574
商品名

薩摩 錦江窯 野崎錦正 作 茶碗 共布 共箱 栞 茶道具 茶器 抹茶碗 美品
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

錦江窯錦正作薩摩茶碗共布共箱栞茶道具茶器抹茶碗美品です。サイズ：径10.9ｃｍ　高さ　6.6ｃｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　薩摩茶碗　錦江窯　錦正#錦江窯#錦正#野崎錦正#野崎_錦正#野崎正二#野崎_正二#薩摩茶碗#薩摩焼#白薩摩#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#時代物#瀬戸赤津#尾州徳川家御用窯#唐三郎窯#値下げカラー...ホワイト種類...茶道具
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