薩摩 錦江窯 野崎錦正 作 茶碗 共布 共箱 栞 茶道具 茶器 抹茶碗 美品

錦江窯錦正作薩摩茶碗共布共箱栞茶道具茶器抹茶碗美品です。サイズ：径10.9ｃｍ 高さ 6.6ｃｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 薩摩茶碗 錦江窯 錦正#錦江窯#錦正#野崎錦正#野崎_錦正#野崎正二#野崎_正二#薩摩茶碗#薩摩焼#白薩摩#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#時代物#瀬戸赤津#尾州徳川家御用窯#唐三郎窯#値下げカラー...ホワイト種類...茶道具