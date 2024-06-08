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Seymour Duncan SH-4 JB セイモア　ダンカン
商品番号 M11227433559
商品名

Seymour Duncan SH-4 JB セイモア　ダンカン
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンカンのJBモデル　ハムバッカーです。2021年5月に購入しました。ストラトをSSHにする為に使用していました。コードは切断していません。30cm以上あります。取付ネジは取付時に長過ぎたので、切断してしまいました。写真で確認して頂きたいのですが、約20mmと22mmになります。取付に問題ないか、よくご確認のほどよろしくお願いいたします。美品ですが、中古品の為細かい傷などは御了承の上検討して頂ければと存じます。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
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