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古高取 文琳茶入　茶道具　(検)古唐津 上野焼 那須 文林 骨董
商品番号 G44831717272
商品名

古高取 文琳茶入　茶道具　(検)古唐津 上野焼 那須 文林 骨董
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ高さ7.0cm口径3.5cm江戸時代前期ごろまでの文琳茶入です。胎土の土味が非常に良く、古格があります。肌合いはしっとりとしています。「雲酒?」という紙札のようなものが確認できます。補修や目立つ傷などはありません。保存状態は極めて良好です。種類...茶道具
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