【塗師　石斎　久田宗也　尋牛斎　ロクロ目ジキロ　喰籠　共箱】漆器　茶道具　骨董



朱塗 根来塗 菓子器 菓子皿 根来盆 高台盆 丸盆 茶道具 菓子鉢 盛器 直径20cm 和骨董 検/ 茶事 漆器 茶会 茶器 お菓子入れ 和物 昭和 レトロ アンティークお点前 古玩 もてなしの漆器 日本の美 【BE408】



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閲覧ありがとうございます高さ約12.5センチ直径約21.5センチ共箱ございます欠け、割れ、ヒビ等はございませんが古いものになりますので神経質な方新品同様をお求めな方はお控えください。他にも骨董品、中国物、古美術品、食器等出品しております。良かったらご覧下さい。