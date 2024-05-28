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乾山写　清閑寺大手鉢　秋
商品番号 C25985189651
商品名

乾山写　清閑寺大手鉢　秋
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

乾山写　清閑寺大手鉢　秋春、秋の２個セットでも出品しています取っ手付きの大鉢焼き物や、焼き菓子を、入れる鉢ですずいぶん昔に、2個で10万円で購入したお品ですアンティーク品にですが綺麗な状態ですたて28cmよこ29cm高さ17cm(取っ手含む)こちらは、秋鉢単品なので、木箱なしのお値段です
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