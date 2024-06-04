新品☆子供用本革和太鼓　　国産革　国産松使用

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新品☆未使用別注品本格的和太鼓子供用本革 国産牛床革国産松使用バチ 2本サイズ 直径 17cm 胴厚み 8cm本格的な和太鼓です大きな和太鼓を 製作している業者さんに お願いして子ども用の和太鼓を作っていただきました国産の牛床革を使用太鼓の胴は 国産の松をくり抜き使用しています木目もきれいに出ています木目は 太鼓それぞれに違っていますご了承願います当店は だんじり祭で有名な土地柄で 70年以上前から卸売業を商っております地域の人達 みんなお祭りが大好きで 子ども達は一年中太鼓を叩いて はしゃいでいます子ども用の和太鼓をお探しの方 いかがでしょうか！