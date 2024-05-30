中島颯太 PM クッション

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FANTASTICS中島颯太 perfectmagicPMクッション 元袋から出しジップの付いている袋に入れて暗所で保管していました。一度も外に持ち出しておりません。出回りのないもの、レアもののためこのお値段での出品となっております。一点物売れなかった場合は処分を考えているためお譲りできればと考えております。売り切りたいため値下げ可能プロフ観覧後即購入◎人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE