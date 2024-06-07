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【シン・仮面ライダー】 一番くじ B賞 デフォルメクス 仮面ライダー2号
商品番号 B67423674974
商品名

【シン・仮面ライダー】 一番くじ B賞 デフォルメクス 仮面ライダー2号
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。◾一番くじシン・仮面ライダー◆B賞　DEFORME-X/デフォルメクスシン仮面ライダー仮面ライダー2号開封後、BOXに入れたまま保管をしておりました。未使用ですが、初期傷など状態を過度に気になさる方はご遠慮ください。画像をよくご覧ください。折れ、水濡れ対策して発送します。交換、返品はできません。気になる点があれば気軽にご質問ください。即購入OKです。他にも出品しております。それでは、よろしくお願いします。フィギュアシリーズ···仮面ライダー
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