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- 【シン・仮面ライダー】 一番くじ B賞 デフォルメクス 仮面ライダー2号
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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます。◾一番くじシン・仮面ライダー◆B賞 DEFORME-X/デフォルメクスシン仮面ライダー仮面ライダー2号開封後、BOXに入れたまま保管をしておりました。未使用ですが、初期傷など状態を過度に気になさる方はご遠慮ください。画像をよくご覧ください。折れ、水濡れ対策して発送します。交換、返品はできません。気になる点があれば気軽にご質問ください。即購入OKです。他にも出品しております。それでは、よろしくお願いします。フィギュアシリーズ···仮面ライダー
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