カラオケ1番　自宅でカラオケ

カラオケ1番外箱は使用感がありますがマイクは綺麗です！動作も確認済みでテレビに接続すればすぐに自宅でカラオケができます！内蔵曲は300曲で昭和の歌が多めです。[セット内容]1マイク本体2専用ACアダプター3取扱説明書4追加曲リスト自宅保管のため気にならない方はご検討ください！#カラオケ#カラオケ1番#夢グループ



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