Little Jammer リトルジャマープロ ボーカリスト専用 カートリッジ

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商品詳細
LITTLEJAMMERPROリトルジャマープロボーカリスト専用カートリッジLIVE！JazzVocalStandard(全7曲)，音出し確認し、正常であることを確認いたしました。中古ということをご理解いただき。NC,NR,でお願いします。
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