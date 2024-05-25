ハードマレット　サイトウ

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商品詳細
サイトウシロフォン・グロッケン専用ハイハードシリーズR-1シロフォン・グロッケン専用ローズウッド球マレットハード37cmサイトウのローズウッド球マレットです。しっかりとした重みがある一方、硬すぎない打音でザイロフォンに最適です!(グロッケンでも使用可能)●柄:ラタン、37cm●硬さ:ハード●材質:ローズウッド#打楽器#パーカッション#シロフォン#グロッケン#ハードマレット#マレット#吹奏楽#オーケストラ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming501192.html
http://narcologia.ru/goods/peroration408815.html
http://narcologia.ru/goods/freshman94756.html
サイトウ シロフォン・グロッケン専用 ハイハードシリーズ R-1
サイトウマレット Saito ハイハードシリーズ 籐柄 37cm B-3 硬度M グロッケン専用 グロッケン用 2本組1セット-SOAR SOUND 本店 / ソアーサウンド
サイトウマレット Saito ガラス入りアセタール ハイハードシリーズ 籐柄 37cm B-2 硬度H グロッケン専用 グロッケン用 2本組1セット-SOAR SOUND 本店 / ソアーサウンド
サイトウ Saito キーボードマレット コード巻 210シリーズ 【No.211】 硬度：LH（ライトハード） 籐柄：37cm
サイトウ Saito キーボードマレット コード巻 210シリーズ 【No.213】 硬度：MH（ミディアムハード） 籐柄：37cm
製品 マレット：SAITO ｜ 野中貿易
サイトウ Saito シロフォン・グロッケン専用マレット ハイハード 【R-1】 ローズウッドヘッド 硬度:H(ハード) 長さ:37cm
ヨドバシ.com - SAITO 34075B10 [シロフォン・グロッケン専用マレット ...
ヨドバシ.com - SAITO 34075B3 [シロフォン・グロッケン専用マレット ...
SAITOキーボードマレット ゴムヘッド100シリーズ No.102
製品 マレット：SAITO ｜ 野中貿易
【藤井里佳氏選定品】サイトウ ： うたりシグネチャーマレット UTARI 03（ミディアムハード） - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE
サイトウ シロフォン・グロッケン専用 ハイハードシリーズ B-1
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製品 マレット：SAITO ｜ 野中貿易
サイトウ Saito シロフォン・グロッケン専用マレット ハイハード 【R-1】 ローズウッドヘッド 硬度:H(ハード) 長さ:37cm
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サイトウ シロフォン・グロッケン専用 ハイハードシリーズ B-1