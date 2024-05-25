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ハードマレット　サイトウ
商品番号 V87939066029
商品名

ハードマレット　サイトウ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイトウシロフォン・グロッケン専用ハイハードシリーズR-1シロフォン・グロッケン専用ローズウッド球マレットハード37cmサイトウのローズウッド球マレットです。しっかりとした重みがある一方、硬すぎない打音でザイロフォンに最適です!(グロッケンでも使用可能)●柄:ラタン、37cm●硬さ:ハード●材質:ローズウッド#打楽器#パーカッション#シロフォン#グロッケン#ハードマレット#マレット#吹奏楽#オーケストラ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming501192.html
http://narcologia.ru/goods/peroration408815.html
http://narcologia.ru/goods/freshman94756.html
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