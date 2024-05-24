宋胡録 合子 インドネシア スラウェシ島 東大寺 清水公照 極箱 ...

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商品詳細
【宋胡録合子】インドネシアスラウェシ島ウジュンパンダンで購入した合子です。平成3年に入手したものです。同行の東大寺長老・清水公照氏が箱書をされています。入手後は未使用ですが、骨董品であることをご承知おきください。大きさ(約）高さ 10.5cm径 13.2cm重さ 528g蓋裏にも箱書きされています。自宅での長期保管につき、ご理解いただける方はぜひご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous453023.html
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