CF57 輪島塗 菊金蒔絵 黒塗煮物椀 三客 木製漆器 / 漆芸草花茶懐石飯汁椀

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗菊金蒔絵黒塗煮物椀三客木製漆器」つややかな塗りの黒椀に菊金蒔絵が施された豪華な御椀でございます。【寸法】直径約13.4cm全高約8.4cm椀高約5.7cm椀深さ約4.3cm一客の重量約142g前後※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ等の使用感はありますが目立つヤケやダメージはないものです。(画像9，10参照)画像10右下の茶色くスレているものは、ヨゴレではなく元々の塗擦れです。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#菊#草花#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#30k3603a3k303



2023年最新】お椀 茶椀 汁椀の人気アイテム - メルカリ



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