送料込み　CENTURY オベーションタイプ　アコースティックギター　ジャンク

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商品詳細
センチュリーと言うメーカーのもので、オベーションとは違います。￼素人目に見てネックまっすぐでフレットも充分残っております。エレアコのですが、ご覧のようにプリアンプ等の部分がそっくり抜けており欠品です。ロットカバーも欠品です。￼画像のケースが付属いたします。￼ジャンクとしての出品になりますので、ご理解の上ノンクレームでお願いできる方のみご購入ください。送料は無料ですが、沖縄の離島には発送できません￼
http://narcologia.ru/goods/marshal848380.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild55152.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation57121.html
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