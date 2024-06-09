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送料込み　CENTURY オベーションタイプ　アコースティックギター　ジャンク
商品番号 E90363986370
商品名

送料込み　CENTURY オベーションタイプ　アコースティックギター　ジャンク
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

センチュリーと言うメーカーのもので、オベーションとは違います。￼素人目に見てネックまっすぐでフレットも充分残っております。エレアコのですが、ご覧のようにプリアンプ等の部分がそっくり抜けており欠品です。ロットカバーも欠品です。￼画像のケースが付属いたします。￼ジャンクとしての出品になりますので、ご理解の上ノンクレームでお願いできる方のみご購入ください。送料は無料ですが、沖縄の離島には発送できません￼
http://narcologia.ru/goods/marshal848380.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild55152.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation57121.html
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