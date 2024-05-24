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アンティーク　ガラス製　花器　置物　インテリア
商品番号 B40498700526
商品名

アンティーク　ガラス製　花器　置物　インテリア
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークガラス製の花器・置物です。厚さ1.5㎝の重厚感ある作りです。美しいヒビ加工で光をやさしく通します♪◉サイズ　　○内径　　7.5㎝　　○外径　　10.5㎝　　○高さ　　9㎝　◉重量　　　　847g年数を経た古いものですので多少のダメージがあります。上面・下面の角に微細ですが欠けと小傷が見られます。画像(⑥⑦⑧)を拡大してご覧いただきご判断くださいませ。古いものにご理解いただける方のご購入をお待ちしております。
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