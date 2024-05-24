アンティーク　ガラス製　花器　置物　インテリア

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商品詳細
アンティークガラス製の花器・置物です。厚さ1.5㎝の重厚感ある作りです。美しいヒビ加工で光をやさしく通します♪◉サイズ ○内径 7.5㎝ ○外径 10.5㎝ ○高さ 9㎝ ◉重量 847g年数を経た古いものですので多少のダメージがあります。上面・下面の角に微細ですが欠けと小傷が見られます。画像(⑥⑦⑧)を拡大してご覧いただきご判断くださいませ。古いものにご理解いただける方のご購入をお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/subtropical982701.html
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