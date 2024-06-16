YAMAHA EAD10美品

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商品詳細
YAMAHAEAD10今年4月頃、新品で購入し、スタジオでの個人練習にて5回使用いたしました。目視での判断で、傷等無く美品と思います。勿論、機能的にも何の支障も無く使用出来ます。備品も揃っております。元箱に詰め、元箱を簡易包装してお送りします。元箱内は発泡スチロールでシッカリと保護されております。発送前の動作確認も確実に行なっている為、商品到着時に大きな破損等無い限り、受取後の動作不良はお受け出来かねますのでご注意ください。ヤマト運輸の宅急便を利用予定です。個人練習を楽しくしようと思い購入しましたが、アナログ人間の自分にはオーバースペックで宝の持ち腐れと判断して売却する事にしました。どうぞ宜しくお願いします。
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