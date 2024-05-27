HAO ミニフィギュア　山本KID 魔裟斗　須藤元気　武田　吉田　バーネット

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商品詳細
HAOミニフィギュア6点セット山本KID徳郁魔裟斗須藤元気武田幸三吉田秀彦ジョシュ バーネット購入後、ガラスのコレクションケースに入れて飾っていました。パッケージ、外箱等ありません。今では入手困難品です。手に触れてはいなかったので、美品ではないかと思います。吉田秀彦の柔道着に経年劣化による黄ばみが若干出ています。状態は写真を参照願います。あくまで中古品扱いなので、神経質な方の購入はお控えください。他にもHAOフィギュア多数出品しています。2点同時購入で500円値引き、3点同時購入で1000円値引き致します。事前にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy162353.html
http://narcologia.ru/goods/capitation287008.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation833321.html
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