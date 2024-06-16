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商品詳細
ポケモンカードカイオーガ凄く希少な物と思いますトラブルがないようにしたいと思いますので、購入前になにか気になる点があればコメントください！#ポケモンセンター#ポケモンカード#ポケカ#トレカ#ポケモン#ポケモンGO#ミュウツー#ミュウ#ピカチュウ#リザードン#カメックス#フシギバナ#レックウザ#グラードン#カイオーガ#ポケモンカード旧裏#カイリュー#ルギア#ホウオウ#なみのりピカチュウ#イーブイ#ラッキー#トレーナー#カスミ#タケシ#キョウ#エリカ#カツラ#ナツメ#マチス#サカキ#ジムトレーナー#海外版#サン＆ムーン#レジェンド#色違い#旧裏
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