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【お値下げ中】BTS BEYONDTHE SCENE Tシャツ S White
商品番号 J83104492014
商品名

【お値下げ中】BTS BEYONDTHE SCENE Tシャツ S White
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,500 円
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商品詳細

半袖パフォーマンスTシャツホワイトBTSBEYONDTHESCENESIZE　S着丈　67cm　袖丈　20cm　身幅　49cmBTSとニューエラのコラボレーションシリーズ吸汗速乾性、抗菌、UVカット機能を備えたNEWERAオリジナルの機能素材COOLERA™（クールエラ）を採用したパフォーマンスTシャツ生地裏面がメッシュ仕様のため肌との接触面が少なく、サラリとした着心地を実現しますフロントにはBEYONDTHESCENE、リアにはBTSのロゴをレイアウト□新品未使用□即購入OK⭕️□折りたたんで封筒に入れて配送させて頂きますグッズバンタン#NEWERA#ニューエラ#BTS#ビーティーエス#公式#グッズ人気グループ...BTS
http://narcologia.ru/goods/browse695491.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln696802.html
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