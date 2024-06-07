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- 【お値下げ中】BTS BEYONDTHE SCENE Tシャツ S White
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商品詳細
半袖パフォーマンスTシャツホワイトBTSBEYONDTHESCENESIZE S着丈 67cm 袖丈 20cm 身幅 49cmBTSとニューエラのコラボレーションシリーズ吸汗速乾性、抗菌、UVカット機能を備えたNEWERAオリジナルの機能素材COOLERA™（クールエラ）を採用したパフォーマンスTシャツ生地裏面がメッシュ仕様のため肌との接触面が少なく、サラリとした着心地を実現しますフロントにはBEYONDTHESCENE、リアにはBTSのロゴをレイアウト□新品未使用□即購入OK⭕️□折りたたんで封筒に入れて配送させて頂きますグッズバンタン#NEWERA#ニューエラ#BTS#ビーティーエス#公式#グッズ人気グループ...BTS
http://narcologia.ru/goods/browse695491.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln696802.html
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