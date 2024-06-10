書道 甲州銘石 甲州雨畑 硯 和硯

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甲州特産甲州雨畑硯です。墨が少し付いたままの使用品・箱なしです。年代物ですが、雨畑硯は和硯の最高級品とされています。書道家の家族が以前購入し少々使用していた硯です。少し墨がついたままとなっていますが、状態は良好です。使用後は自宅保管していた品物です。写真にて状態のご確認をお願いします。◇甲州真石雨畑硯黒石の緻密な粘板岩で石むらのない、均一な鋒ぼうとよばれる石の粒子が程よく墨をかみ、その柔らかな感触とともに硯材としての特質を十二分にそなえています。一つ一つ丹念に手作りしている逸品です。◇山梨県南巨摩郡産◇裏側に刻印として、手彫りの「甲州雨畑」印あり。◇サイズ：縦約14cmx横約8cmx高さ約2cm◇重さ：約400g商品状態や自宅保管していたもの、中古品のものとして、ご理解いただける方是非ご購入願います。硯硯石天然硯甲州雨畑甲州銘石甲州真石雨畑硯和硯甲州特産日本製書道書道硯書道道具書道用品書骨董書道・習字用品···硯