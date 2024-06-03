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- 南部鉄器 雲龍図 鍔形茶托 五客揃 煎茶道具 珍品 K126B
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商品詳細
煎茶道具、雲龍図の鍔形茶托五客揃です。南部鉄器製寸法横幅約8.7cm縦幅約9.2cm高さ1cm内径約3.6cm若干の使用感はありますが状態の良い品になります。中古の品になります、画像を確認いただきご理解ご納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln531602.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring811496.html
http://narcologia.ru/goods/pompous30823.html
南部鉄器 雲龍図 鍔形茶托 五客揃 煎茶道具 珍品 K126B - 金属工芸
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南部鉄器 雲龍図 鍔形茶托 五客揃 煎茶道具 珍品 K126B - 金属工芸
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