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商品詳細
イヤーパッドは半年前に3000円ほどの物に変えました。トップが若干破れていますHD25の持病である接続端子の接触不良はたまにありますが、挿し直せば直ります。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/response452142.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome898943.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce891655.html
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