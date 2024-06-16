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HD25
商品番号 Y44134656347
商品名

HD25
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イヤーパッドは半年前に3000円ほどの物に変えました。トップが若干破れていますHD25の持病である接続端子の接触不良はたまにありますが、挿し直せば直ります。カラー···ブラック
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