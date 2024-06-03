自遊空間×エヴァンゲリオンコラボ・ダーツライブカード

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商品詳細
7年ほど前に購入したダーツライブカードです。自遊空間とエヴァのコラボ限定カードとなります。新品未使用品となります。当方、配送業務をしているため日曜日発送となります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector493864.html
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