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レア♡NECA グレムリン ギズモ モグワイ 6インチ
商品番号 C39722424989
商品名

レア♡NECA グレムリン ギズモ モグワイ 6インチ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『NECAグレムリンギズモモグワイ6インチぬいぐるみ人形海外限定映画』です。精巧なフィギュアで有名なアメリカのネカ社による、グレムリンのギズモモグワイのぬいぐるみです！ふわふわの毛並みも見事に再現されたかわいいぬいぐるみです。ハロウィンやクリスマスのプレゼントにも♡
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