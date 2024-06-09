レア♡NECA グレムリン ギズモ モグワイ 6インチ ...

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商品詳細
『NECAグレムリンギズモモグワイ6インチぬいぐるみ人形海外限定映画』です。精巧なフィギュアで有名なアメリカのネカ社による、グレムリンのギズモモグワイのぬいぐるみです！ふわふわの毛並みも見事に再現されたかわいいぬいぐるみです。ハロウィンやクリスマスのプレゼントにも♡
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