白ルギアVSTAR ミュウex入り 最新構築デッキ

内容は画像で確認お願いします。トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。単品でのお値下げ不可です。複数購入の場合は送料分200円をお値下げさせていただきます。ハイパーボール、ボスの指令、博士の研究は画像の絵柄から変更になる場合があります。



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