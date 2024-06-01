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専用　尺八　1尺8寸管+1尺6寸管　玉水銘
商品番号 X25511726759
商品名

専用　尺八　1尺8寸管+1尺6寸管　玉水銘
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 62,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

歌口は金枠、中継ぎは金一線になります。長さは約54cm、重さは約392gです。歌口が虫にくわれて欠けています。
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