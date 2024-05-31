スズキ　大正琴　山びこ　TES-150

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種類...大正琴アクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者中古のスズキの大正琴です機種は「山びこ」ですアダプター付属しています品番 TES-150ー状態ー通電確認済みです問題なく演奏可能です裏面の土台のゴムが修理され正規品ではないですが使用上の支障はございませんケースにシールを貼った跡がございます中古品の為、全体的に少々傷やスレ等、使用感ございます中古楽器にご理解ある方にご購入宜しくお願い致します#SUZUKI#大正琴#山びこ