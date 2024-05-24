ゆゆこ　タペストリー　悪魔と天使

しばらく飾っておりましたが好みが変わったので出品します。特に傷汚れなく綺麗な状態だと思いますが素人検品のため神経質な方はご遠慮下さい。棒なし紐無しです。軽く折りたたんで発送します。検索用カットニディガ超てんちゃんあめちゃんゆゆこおもちもなかぱん三つ葉ちょこうさ城まにあゆま紗由はすねrurudoしらたまるび様mukuしらたまこ桃稚ちあぴこぴこぐらむしばいぬにきあづみ一樹TwinBoxあめとゆきぴよ寺むちゃ桃豆こまもちなえなえタペストリータペBSWB2ダブルスエード推しの子コスプレアイドル うりぼうざっかメロンブックス電撃萌王美少女キャラクター



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